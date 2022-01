Ordigno bellico a Sapri, via a messa in sicurezza (Di giovedì 6 gennaio 2022) I militari del 21 Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano provenienti da Napoli, accompagnati dai carabinieri, hanno messo in sicurezza l’Ordigno bellico, ancora in carica, rinvenuto a Sapri, nel Salernitano, nei giorni scorsi all’interno di un cantiere edile. Si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense lunga 1 metro e del peso di oltre 500 libbre. “Per quanto riguarda la definizione dell’intervento – scrive in una nota il sindaco Antonio Gentile – come da protocollo seguiranno le operazioni coordinate dalla Prefettura di Salerno che, inoltre, ringrazio per l’immediato, continuo e costante supporto”. A seguito di un tavolo tecnico in programma nei prossimi giorni presso la Prefettura di Salerno sarà redatto il piano di azione per disinnescare l’Ordigno ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) I militari del 21 Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano provenienti da Napoli, accompagnati dai carabinieri, hanno messo inl’, ancora in carica, rinvenuto a, nel Salernitano, nei giorni scorsi all’interno di un cantiere edile. Si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense lunga 1 metro e del peso di oltre 500 libbre. “Per quanto riguarda la definizione dell’intervento – scrive in una nota il sindaco Antonio Gentile – come da protocollo seguiranno le operazioni coordinate dalla Prefettura di Salerno che, inoltre, ringrazio per l’immediato, continuo e costante supporto”. A seguito di un tavolo tecnico in programma nei prossimi giorni presso la Prefettura di Salerno sarà redatto il piano di azione per disinnescare l’...

Ultime Notizie dalla rete : Ordigno bellico Ordigno bellico inesploso ritrovato a Sapri, arriva l'esercito Sapri . E' stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì, all'interno di un cantiere privato in località Timpone a Sapri, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Ieri ha avuto luogo il primo sopralluogo congiunto con i militari del 21 Reggimento Genio Guastatori di Caserta, i Carabinieri di Sapri e la ...

Sapri: scoperto un ordigno bellico all'interno di un cantiere Tempo di Lettura: 1 minuto Un ordigno bellico di oltre un metro e risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto all'interno di un cantiere privato in località Timpone a Sapri. La bomba, con un peso di circa due quintali,...

Ordigno bellico a Sapri, via a messa in sicurezza Cronache Salerno Ordigno rinvenuto a Sapri, primo sopralluogo per le operazioni di disinnesco L’ordigno, una bomba d’aereo di fabbricazione statunitense da 500 lbs, è stato ritrovato durante i lavori in un cantiere edile, ed è stato messo in sicurezza e posto sotto sorveglianza delle Forze del ...

Ritrovata bomba della Seconda guerra mondiale Un bomba da mortaio è stata neutralizzata ieri mattina nella zona di Anghiari dagli artificieri dell’Esercito di Piacenza. Nei giorni scorsi, lungo la sponda sinistra del fosso della Teverina, a circa ...

