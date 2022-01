NBA 2022 | i risultati della notte 6 gennaio | Luka Doncic batte Golden State | Kevin Durant imperiale Bene Gallinari e gli Hawks

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Undici partite, momenti particolarmente carichi di emozione e sorprese di un certo livello: questo regala unaNBA che verrà ricordata per varie ragioni, vista la caduta di parecchie big. I parquet d’America raccontano davvero tanto: andiamo a scoprire quanto accaduto tra le due coste deglis. Nelladel ritiromaglia numero 41 appartenuta a Dirk Nowitzki, i Dallas Mavericks (20-18) fermano senza tanti complimenti iWarriors (29-8) per 99-82, rintuzzando il recupero degli ospiti nel terzo quarto.è il dominatore con 26 punti, Steph Curry si ferma a 14, con Andrew Wiggins top scorer a quota 17. I Milwaukee Bucks (25-15) non ne approfittano: privi di Giannis Antetokounmpo, perdono per 111-117 contro i Toronto ...

Irving segna 22 punti nella gara d'esordio vinta in Indiana grazie ai 39 punti di Durant (e nonostante i 30 di Stephenson). Dallas ritira la maglia n°41 di Nowitzki e gli dedica il successo contro ... Kyrie Irving è tornato anche se può giocare soltanto le partite in trasferta dei Nets, e la sua mano si vede subito.