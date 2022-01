Napoli | positivo un membro dello staff | ma restano ancora da processare alcuni tamponi  

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Le indiscrezioni pubblicate qualche ora fa trovano conferma. Al momento si registra un nuovo, nel gruppo squadra delattualmente a Torino. Si tratta di uno dei membridi Spalletti. Il club fa sapere che si èin attesa dirisultati. Ci sono tamponida. L’incubo, dunque, non sembra finito. In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componentetecnico. Il, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/spT5qi9Z7y — Official SSC...

Esame di maturità per Rugani e De Ligt, chiamati agli straordinari colper sopperire alle assenze di Bonucci (problema muscolare) e Chiellini (al Covid). Una grande responsabilità in un big match che mette in palio punti pesantissimi per la zona alta ...Ben diversa la situazione nelche ha un focolaio Covid accertato, tra cui ci sono pure ... Zielinski e Rrahmani non possono giocare perché sono venuti a contatto con un. Intanto sui ...palletti positivo al Covid-19, annullata la conferenza stampa pre Juventus-Napoli. "In seguito alla notizia della positività di Spalletti, è stata annullata la conferenza di vigilia di Juventus-Napoli ...L'Asl Napoli 1 ha autorizzato il Napoli a partire, l'Asl Napoli 2 ha predisposto l'isolamento per Rrahmani, Zielinski e Lobotka che non hanno ancora la terza dose, quindi adesso si capirà se i tre pot ...