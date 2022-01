Muore all’improvviso a 26 anni | Treviglio piange Francesca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 gennaio 2022). “Riposa in pace piccola dolce Francy… qualsiasi mio pensiero non basta a rappresentare il mio dolore… Sono vicino a tutti voi… Anna Chicco e Andrea… Che dire…. buon viaggio mia piccola creatura”. È solo uno dei messaggi densi di stupito dolore affidati ai social per salutareBornaghi. Una morte improvvisa, una tristezza assoluta.la giovane, spentasi martedì sera a casa, in via Bergamo, senza che nessuno potesse far niente per salvarla.Bornaghi, 26, studiava Psicologia all’Università Bicocca di Milano, e mai aveva il suo fisico aveva avuto problemi. Martedì sera si è sentita male: quando i genitori con cui viveva si sono accorti del suo stato hanno chiesto subito i ...