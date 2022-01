Lotto, terno secco e colpo da oltre 40 mila euro: ecco i numeri (Di giovedì 6 gennaio 2022) La dea bendata ha premiato un fortunato giocatore che ha centrato un terno secco al Lotto: per lui il 2022 si apre nel migliore dei modi E’ arrivata una gioia immensa per un fortunatissimo giocatore della Toscana che ha iniziato nel migliore dei modi il 2022 grazie al Lotto. Il gioco più antico ed amato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 6 gennaio 2022) La dea bendata ha premiato un fortunato giocatore che ha centrato unal: per lui il 2022 si apre nel migliore dei modi E’ arrivata una gioia immensa per un fortunatissimo giocatore della Toscana che ha iniziato nel migliore dei modi il 2022 grazie al. Il gioco più antico ed amato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Lotto, a Massa centrato un terno da 45 mila euro Massa, 5 gennaio 2022 - Finisce a Massa la vincita più alta realizzata al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 45 mila euro per effetto del terno 23-38-42 della ruota di Firenze, come rende noto l'agenz ...

