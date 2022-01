L’app di YouTube per le TV si arricchisce di una funzione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il team di Google pare abbia introdotto un'opzione di ripetizione sulle app di YouTube dedicate alla PlayStation 5 a NVIDIA Shield TV L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il team di Google pare abbia introdotto un'opzione di ripetizione sulle app didedicate alla PlayStation 5 a NVIDIA Shield TV L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’app di YouTube per le TV si arricchisce di una funzione - blueeee_ss : RT @arrogantdikhead: rappresentazione abbastanza accurata di me stessa che torno a riattivare le notifiche dell'account youtube di francetv… - bariski78 : Quando mi chiederanno di andare in banca a pagare l'F23 - luvi__ca : RT @arrogantdikhead: rappresentazione abbastanza accurata di me stessa che torno a riattivare le notifiche dell'account youtube di francetv… - SbranaMaria : @lucatelese E Bravo Luca Telese, adesso che è felice ascolti l'intervista del Presidente dell'Accademia Mondiale d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app YouTube Google ritocca la home page del canale nell’app YouTube TuttoAndroid.net