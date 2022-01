Il Mattarella bis seduce pure i Giovani Turchi del Pd. La corrente di Orfini lo proporrà a Letta alla prossima Direzione dem (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ipotesi di un Mattarella bis non seduce soltanto i senatori pentastellati. I Giovani Turchi, componente dem che fa capo a Matteo Orfini, avanzerà la proposta di sostenere il Mattarella bis nella riunione di Direzione e gruppi parlamentari Pd con Enrico Letta in programma il 13 gennaio. La conferma arriva dallo stesso Orfini e dal senatore Francesco Verducci. Che dice: “è questa la posizione della nostra componente, però mi pare che nel Pd ci sia sensibilità sul tema”. Sarà. Eppure l’uscita dei Giovani Turchi scatena subito dei mal di pancia tra i big del Nazareno. “Lo dico con affetto a Orfini e Verducci, ma che le aree politiche del Pd annuncino posizioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’ipotesi di unbis nonsoltanto i senatori pentastellati. I, componente dem che fa capo a Matteo, avanzerà la proposta di sostenere ilbis nella riunione die gruppi parlamentari Pd con Enricoin programma il 13 gennaio. La conferma arriva dallo stessoe dal senatore Francesco Verducci. Che dice: “è questa la posizione della nostra componente, però mi pare che nel Pd ci sia sensibilità sul tema”. Sarà. Epl’uscita deiscatena subito dei mal di pancia tra i big del Nazareno. “Lo dico con affetto ae Verducci, ma che le aree politiche del Pd annuncino posizioni ...

