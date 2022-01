Focolaio PSG | altri due calciatori positivi al Covid!

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Covid nel PSG. Si allunga la lista dei giocatori risultatial tampone. Già nei giorni scorsi ben cinque giocatori avevano avuto la notizia di essere contagiati. Nella giornata di oggi, un nuovo giro di tamponi ha messo alla luce altre 2tà. Igià fermi dal precedente giro di tamponi sono: Donnarumma, Messi, Bernat, Sergio Rico e Danilo Pereira. Messi-PSG La rosa si accorcia ulteriormente Draxler e Di Maria si aggiungono ai compagni contagiati e dovranno ora sottoporsi a un regime di isolamento in attesa di negativizzarsi. A renderlo noto è la stessa società francese con una nota ufficiale sul proprio profilo twitter. Ángel Di María et Julian Draxler ont été testés positifs ce matin à la Covid-19. Ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole ...

Advertising

sportli26181512 : Psg, altri casi Covid: tocca a Di Maria e Draxler: Continua ad allargarsi il focolaio Covid all'interno del Paris S… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #PSG, si allarga il focolaio #Covid: anche #Draxler e #DiMaria positivi - sportface2016 : #PSG, si allarga il focolaio #Covid: anche #Draxler e #DiMaria positivi - infoitsport : Grane Covid anche in Ligue1, si allarga il focolaio nel Psg: anche Donnarumma positivo - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: Focolaio al #PSG: #Donnarumma è positivo al #Covid e in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio PSG

I contagi da Covid tra i giocatori del campionato è un tema caldo anche in Francia. Si allarga, infatti, ilin casa: il club parigino ha infatti comunicato che anche Julian Draxler e Angel Di Maria sono risultati positivi al coronavirus. I due giocatori sono già stati messi in isolamento, ...... mentre il Torino ha sospeso l'allenamento di ieri per il rischio di un(sei positivi, più ... dove ieri il Parma ha ufficializzato la positività di Buffon, e anche all'estero: al, dopo ...Problemi in casa Paris Saint-Germain. Il focolaio Covid-19 si è allargato anche nel club transalpino con quest'ultimo che ha infatti comunicato questo pomeriggio la ...I contagi da Covid tra i giocatori del campionato è un tema caldo anche in Francia. Si allarga, infatti, il focolaio in casa Psg: il club parigino ha infatti comunicato che anche Julian Draxler e Ange ...