Djokovic, rinviata a lunedì la decisione sull'espulsione dall'Australia: "Non ha fornito prove adeguate per i requisiti di ingresso" È stata rimandata a lunedì la decisione sull'espulsione dall'Australia di Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo si trova attualmente in un hotel a Melbourne: come riferisce il Guardian, i suoi avvocati sono riusciti a bloccare il provvedimento di espulsione immediata, che era prevista per oggi. Secondo quanto ricostruito, il campione serbo ha trascorso otto ore bloccato all'aeroporto della capitale australiana durante la notte prima che i funzionari dell'Australian Border Force annunciassero che gli era stato negato l'ingresso nel Paese, citando il mancato rispetto dei requisiti per avere l'esenzione dalla vaccinazione contro il Covid in Australia. Djokovic è stato quindi trasportato dall'aeroporto a un hotel per immigrati nel sobborgo di ...

