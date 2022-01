Dieta dello yogurt: come sgonfiare la pancia in 5 giorni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Una Dieta a base di yogurt perfetta da fare dopo le feste: ecco come sgonfiare la pancia in soli 5 giorni e depurarsi. La Dieta dello yogurt è una Dieta lampo che va fatta per pochi giorni e che permette di depurare l’organismo e sgonfiare la pancia. Essendo un regime restrittivo occorre tener presente che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unaa base diperfetta da fare dopo le feste: eccolain soli 5e depurarsi. Laè unalampo che va fatta per pochie che permette di depurare l’organismo ela. Essendo un regime restrittivo occorre tener presente che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

1976Lis : @spillthethe Ma non ha capito che questi vogliono mangiare 'pulito' perché poi se gli viene voglia dello sfizio pos… - LaMentina23 : Sto per comprare un cappotto ciclamino e questo è tutto quello che so dello stare in PMS e a dieta il quarto giorno dell'anno. - KavhOctavia : RT @Angie35613025: Magna de meno perché se finisci in TI per obesità togli un posto a chi ne ha veramente bisogno Il tuo grasso nn può pes… - 1958Aldo : RT @Angie35613025: Magna de meno perché se finisci in TI per obesità togli un posto a chi ne ha veramente bisogno Il tuo grasso nn può pes… - 14_lumina : RT @Angie35613025: Magna de meno perché se finisci in TI per obesità togli un posto a chi ne ha veramente bisogno Il tuo grasso nn può pes… -