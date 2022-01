Covid, i chirurghi: «Migliaia di pazienti rischiano di non essere curati, come quelli che hanno un tumore» (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Nelle Regioni italiane si stanno nuovamente chiudendo i reparti di chirurgia per riconvertirli in posti letto Covid. Le sale operatorie sono decimate per destinare i chirurghi nei Pronto soccorso e nelle aree Covid. Le liste d’attesa stanno nuovamente allungandosi: stiamo ritornando esattamente allo scenario delle altre ondate, come se questi due anni fossero passati invano. È allucinante scaricare il peso di questa nuova ondata sul sistema sanitario facendo crescere la pressione sugli ospedali». Lo denuncia Marco Scatizzi, presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). Covid, i chirurghi: «I pazienti rischiano di non essere curati» «In questi ultimi giorni», continua, «mi sto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Nelle Regioni italiane si stanno nuovamente chiudendo i reparti di chirurgia per riconvertirli in posti letto. Le sale operatorie sono decimate per destinare inei Pronto soccorso e nelle aree. Le liste d’attesa stanno nuovamente allungandosi: stiamo ritornando esattamente allo scenario delle altre ondate,se questi due anni fossero passati invano. È allucinante scaricare il peso di questa nuova ondata sul sistema sanitario facendo crescere la pressione sugli ospedali». Lo denuncia Marco Scatizzi, presidente dell’Associazioneospedalieri italiani (Acoi)., i: «Idi non» «In questi ultimi giorni», continua, «mi sto ...

