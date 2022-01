Chris Evans da supereroe a leggenda, interpreterà, infatti, Gene Kelly (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pare proprio che il nostro amato Captain America sia pronto per una nuova avventura, infatti Chris Evans pare essere in trattativa per un film non biografico dove interpreterà Gene Kelly Sembra proprio che i nostri amici supereroi provenienti dal Marvel Cinematic Universe amino la danza. È risaputo, infatti, che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere abbia ottenuto il primo ruolo importante a teatro, nei panni di Billy Elliot ed è da poco noto che lo stesso Tom Holland abbandonerà temporaneamente le ragnatele per indossare le claquettes e diventare Fred Astaire. Ma ora un altro amatissimo supereroe dell’universo Marvel ha deciso di smettere la tuta da battaglia per indossare le scarpe da tip tap, e stiamo parlando del Capitano a Stelle e ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pare proprio che il nostro amato Captain America sia pronto per una nuova avventura,pare essere in trattativa per un film non biografico doveSembra proprio che i nostri amici supereroi provenienti dal Marvel Cinematic Universe amino la danza. È risaputo,, che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere abbia ottenuto il primo ruolo importante a teatro, nei panni di Billy Elliot ed è da poco noto che lo stesso Tom Holland abbandonerà temporaneamente le ragnatele per indossare le claquettes e diventare Fred Astaire. Ma ora un altro amatissimodell’universo Marvel ha deciso di smettere la tuta da battaglia per indossare le scarpe da tip tap, e stiamo parlando del Capitano a Stelle e ...

