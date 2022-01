Caro 2022 | a noi due | vinca il migliore!

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ho passato la fine dell’anno con gli amici di mamma a San Carlo Terme, sopra Massa, età media: 80 anni. Che spettacolo Massa vista dall’alto, illuminata dai fuochi d’artificio, sembrava uno scenario alla Blade Runner. Durante lo spettacolo pirotecnico Emanuele si avvicina e mi dice: “Hai visto quanto paura ha l’uomo della morte? Più i fuochi sono spettacolari e più è forte la paura della morte“. Per fortuna rientrati in casa il camino era ancora acceso, un fuoco saggio, vivo, senza tanti strepiti, un fuoco amico. La frase di Emanuele mi ha fatto nascere una serie di propositi e progetti per il nuovo anno che ora vi elenco: diventare più grasso, più voluminoso, occupare più spazio in questa vita, basta con l’ossessione delle diete, la magrezza è indecente! Abbracciare la fede, la fede è perfettamente razionale, perché secondo voi morire è ragionevole? Perdere tutto in un sol colpo, ma ...

