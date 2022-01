Calcio: Serie A, Lazio-Empoli 3-3, Milinkovic salva i biancocelesti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – La Lazio non va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l’Empoli. A salvare la formazione di Sarri, ex di turno, è stata la rete del nuovo pareggio in pieno recupero da parte di Milinkovic-Savic. Con questo pareggio i biancocelesti salgono a 32 punti mentre la formazione di Andreazzoli a 28. Toscani in vantaggio al 6? su Calcio di rigore trasformato da Bajrami, raddoppio due minuti dopo all’8? con Zurkowski. La Lazio reagisce e al 14? accorcia le distanze con Immobile. La continua pressione dei biancocelesti porta al pari al 66? con Milinkovic-Savic. Nuovo vantaggio dell’Empoli al 75? con Di Francesco e pareggio finale al 93? di testa ancora di Milinkovic-Savic dopo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – Lanon va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l’. Are la formazione di Sarri, ex di turno, è stata la rete del nuovo pareggio in pieno recupero da parte di-Savic. Con questo pareggio isalgono a 32 punti mentre la formazione di Andreazzoli a 28. Toscani in vantaggio al 6? sudi rigore trasformato da Bajrami, raddoppio due minuti dopo all’8? con Zurkowski. Lareagisce e al 14? accorcia le distanze con Immobile. La continua pressione deiporta al pari al 66? con-Savic. Nuovo vantaggio dell’al 75? con Di Francesco e pareggio finale al 93? di testa ancora di-Savic dopo ...

