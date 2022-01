Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 5 gennaio 2021 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 5 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Heidi ha totalizzato 3538 spettatori (16.10% di share). La puntata del game show Caduta Libera Campionissimi su Canale5 ha conquistato in media 2253 spettatori (share 12.51%). Il film Big Game – Caccia al Presidente su Italia1 ha realizzato 1335 spettatori (5.83%); su Rai2 il documentario del ciclo Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 693 spettatori (3.23%), mentre l’omaggio Caro Battiato su Rai3 ha interessato 2269 spettatori (11.01%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1065 spettatori (6.40%) e ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 6 gennaio 2022)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Heidi ha totalizzato 3538 spettatori (16.10% di share). La puntata del game show Caduta Libera Campionissimi su Canale5 ha conquistato in media 2253 spettatori (share 12.51%). Il film Big Game – Caccia al Presidente su Italia1 ha realizzato 1335 spettatori (5.83%); su Rai2 il documentario del ciclo Kalipè – A passo d’uomo ha portato a casa una media di 693 spettatori (3.23%), mentre l’omaggio Caro Battiato su Rai3 ha interessato 2269 spettatori (11.01%). Su Rete4 il programma di attualità Zona Bianca ha totalizzato 1065 spettatori (6.40%) e ...

