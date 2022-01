42 anni dopo ancora non si conosce il nome di chi ha ucciso Piersanti Mattarella (Di giovedì 6 gennaio 2022) Era il 6 gennaio del 1980. Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica e – all’epoca – Presidente della Regione Siciliana, era appena salito a bordo della sua automobile in compagnia della moglie e della suocera per andare a seguire la messa dell’Epifania. Lì, mentre si trovava in via della Libertà (a Palermo) venne fermato da un commando e crivellato di colpi. Quarantadue anni dopo si conoscono i nomi dei mandanti, ma non degli esecutori materiali del delitto. Piersanti Mattarella, 42 anni dopo l’omicidio ci sono ancora ombre Il 12 aprile del 1995 arrivò la condanna per i mandanti di quell’omicidio commesso (e commissionato) il 6 gennaio del 1980. Quindici anni di indagini e processo che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Era il 6 gennaio del 1980., fratello dell’attuale Presidente della Repubblica e – all’epoca – Presidente della Regione Siciliana, era appena salito a bordo della sua automobile in compagnia della moglie e della suocera per andare a seguire la messa dell’Epifania. Lì, mentre si trovava in via della Libertà (a Palermo) venne fermato da un commando e crivellato di colpi. Quarantaduesi conoscono i nomi dei mandanti, ma non degli esecutori materiali del delitto., 42l’omicidio ci sonoombre Il 12 aprile del 1995 arrivò la condanna per i mandanti di quell’omicidio commesso (e commissionato) il 6 gennaio del 1980. Quindicidi indagini e processo che ...

