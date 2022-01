WWE Day 1 2022 – Review (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’anno nuovo inizia, pieno di buoni propositi e di idee per quello che sarà un fantasmagorico periodo di ruestling da masticare a piena bocca. Siamo ufficialmente entrati dell’era dell’acronimo PLE, “Premium Live Events”, che andrà di fatto a seppellire l’ormai vecchio, brutto e obsolete mule PPV. Questa transizione lessicale sarà di certo foriera di una qualità “premium” che saprà permeare ogni pixel dei nostri teleschermi: sarà riuscita la WWE in questo intento con il suo primo PLE della storia? Brace yourself: let’s begin! i i KICK OFF PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Ridge Holland & Sheamus vs Cesaro & Ricochet (09:47) “Non è un buon inizio”. Pronti via, e in men che non si dica il povero Holland si trova catapultato in un film di Dario Argento, con il naso che si trasforma nel Vayont colpito accidentalmente da Ricochet. Nonostante questa situazione di handicap, Sheamus ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’anno nuovo inizia, pieno di buoni propositi e di idee per quello che sarà un fantasmagorico periodo di ruestling da masticare a piena bocca. Siamo ufficialmente entrati dell’era dell’acronimo PLE, “Premium Live Events”, che andrà di fatto a seppellire l’ormai vecchio, brutto e obsolete mule PPV. Questa transizione lessicale sarà di certo foriera di una qualità “premium” che saprà permeare ogni pixel dei nostri teleschermi: sarà riuscita la WWE in questo intento con il suo primo PLE della storia? Brace yourself: let’s begin! i i KICK OFF PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Ridge Holland & Sheamus vs Cesaro & Ricochet (09:47) “Non è un buon inizio”. Pronti via, e in men che non si dica il povero Holland si trova catapultato in un film di Dario Argento, con il naso che si trasforma nel Vayont colpito accidentalmente da Ricochet. Nonostante questa situazione di handicap, Sheamus ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bully Ray: “La WWE ha mancato di rispetto a Big E a Day 1” - - infoitcultura : WWE Day 1: Big E doveva rimanere campione? Spuntano le prove - infoitcultura : WWE: Rivelati i piani originali per Day 1 - SpazioWrestling : Scopri con noi i TOP, i FLOP e non solo di WWE Day 1 2022! #SpazioWrestling #WWE #Day1 - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Rivelati i piani originali per Day 1 - -