Tabellone Atp Melbourne 2022: presente Travaglia, al via Nadal (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Melbourne 2022. Continua l’inizio di stagione in territorio australiano. Stefano Travaglia sarà l’unico azzurro presente in un main draw che vede al via anche Rafal Nadal, Reilly Opelka e Grigor Dimitrov. Subito sfida complicata per l’italiano, che affronterà Alexei Popyrin all’esordio. Di seeguito il Tabellone completo del torneo. PRIMO TURNO (1) Nadal vs bye (Q) Berankis b. Giron 7-5 6-4 Popyrin b. Travaglia 7-6(5) 6-3 Griekspoor b. (7) Koepfer 6-3 6-4 (4) Goffin vs bye Molcan b. (Q) Seppi 6-4 6-7(6) 6-3 Thompson b. (WC) O’Connell 1-67-56-4 Ruusuvuori b. (LL) Baez 7-6(2) 6-1 (8) McDonald b. Gojowczyk 6-0 6-3 Van De Zandschulp b. Mannarino 6-4 6-3 Bagnis b. (WC) Murray 6-3 5-7 6-3 bye vs (3) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel torneo Atp 250 di. Continua l’inizio di stagione in territorio australiano. Stefanosarà l’unico azzurroin un main draw che vede al via anche Rafal, Reilly Opelka e Grigor Dimitrov. Subito sfida complicata per l’italiano, che affronterà Alexei Popyrin all’esordio. Di seeguito ilcompleto del torneo. PRIMO TURNO (1)vs bye (Q) Berankis b. Giron 7-5 6-4 Popyrin b.7-6(5) 6-3 Griekspoor b. (7) Koepfer 6-3 6-4 (4) Goffin vs bye Molcan b. (Q) Seppi 6-4 6-7(6) 6-3 Thompson b. (WC) O’Connell 1-67-56-4 Ruusuvuori b. (LL) Baez 7-6(2) 6-1 (8) McDonald b. Gojowczyk 6-0 6-3 Van De Zandschulp b. Mannarino 6-4 6-3 Bagnis b. (WC) Murray 6-3 5-7 6-3 bye vs (3) ...

