Spal | esonerato Clotet | squadra affidata a Venturato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo aver, laha ufficializzato con un comunicato il nome del nuovo allenatore: l’ex CittadellaSwitch al timone per lache ha ufficializzato l’arrivo di misteral posto dell’con l’obiettivo di risalire dopo un avvio balbettante nel campionato di Serie B. Ecco il comunicato S.P.A.L. comunica di aver affidato a Robertol’incarico di responsabile tecnico della primaè nato ad Atherton in Australia il 14 aprile 1963 e nella sua carriera calcistica, tra gli anni ’80 e ’90, ha vestito le maglie di Montebelluna, Cremonese, Pergocrema, Venezia, Treviso e Pizzighettone. Proprio nelle giovanili di ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dopo aver esonerato Clotet, la Spal ha ufficializzato con un comunicato il nome del nuovo allenatore: l'ex Cittadella Venturato