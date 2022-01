Quarantena | Acerbo | “Questo è un governo che se ne frega di lavoratrici e lavoratori”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA – “è unche se nedi. Per la seconda volta dimentica di stanziare i finanziamenti per coprire l’indennità di. Era già successo l’estate scorsa quando l’INPS dovette segnalare di non poter erogare l’indennità di malattia aie allecostretti allada Covid. La dice lunga che i supertecnici per due volte dimentichino nel fare il bilancio chi è costretto a osservare un periodo die ifragili”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. “D’altronde – aggiunge – ilse ne ...

AbruzzoLive

Pescara – «Questo è un governo che se ne frega di lavoratrici e lavoratori. Per la seconda volta dimentica di stanziare i finanziamenti per coprire l'indennità di quarantena. Era già successo l'estate ...
ROMA - "Questo è un governo che se ne frega di lavoratrici e lavoratori. Per la seconda volta dimentica di stanziare i finanziamenti per coprire ...