Pd | Fornaro a Serracchiani | ‘chiedere scusa per rientrare? è ad antipodi Agorà Letta’

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “In un’intervista al Messaggero Veneto di oggi Deboraafferma che chi vuolenel Pd deve chiedere primae poi chiedere permesso. Mi spiace dover rilevare come questa impostazione sia aglidello spirito con cui Letta ha promosso lecon il dichiarato obiettivo di aprire le porte del Pd e suscitare un dibattito per la costruzione di un’offerta politica alternativa e competitiva a quella della destra sovranista”. Così il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico, parlamentare di Articolo 1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... mentre la capogruppo dem alla Camera, Debora Serracchiani spinge per la ripresa del dialogo "e ... commenta il capogruppo di Leu Federico Fornaro. Per Benedetto Della Vedova, sottosegrtario agli Esteri ...Capigruppo e presidenti di commissioni Adesioni anche dei presidenti dei capigruppo del Pd Debora Serracchiani, di M5s Davide Crippa e di Leu Federico Fornaro, oltre ai vicepresidenti del gruppo di ...