Milan, tre giocatori positivi al Covid: sale a cinque numero contagiati (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”. Questo il comunicato con cui il Milan annuncia la positività di altri tre giocatori. sale così a cinque il numero totale dei contagiati in quel di Milanello, dopo la positività di Tatarusanu e di un altro giocatore la cui identità non è stata rivelata. Non una buona notizia per i rossoneri alla vigilia della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “ACcomunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tresono risultatial-19. Istanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats”. Questo il comunicato con cui ilannuncia latà di altri trecosì ailtotale deiin quel diello, dopo latà di Tatarusanu e di un altro giocatore la cui identità non è stata rivelata. Non una buona notizia per i rossoneri alla vigilia della ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - sportface2016 : +++#Milan, altri tre giocatori positivi al #Covid_19: domani ancora tamponi per tutti+++ #MilanRoma #SerieA - calciomercatoit : ??#Milan, UFFICIALE: altri tre giocatori positivi al #Covid_19: out contro la #Roma ?? - vienegiututto : RT @romanewseu: ++ 'AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tre Milan, tre giocatori positivi: il comunicato del club " AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid - 19. I giocatori - si legge nella nota - s tanno bene e seguiranno il ...

Milan, tre giocatori positivi al Covid: il comunicato Commenta per primo 'AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid - 19'. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le ...

Il comunicato del Milan: “Tre giocatori risultati positivi al Covid-19” Goal.com Tre nuovi positivi al Milan: il comunicato Il Covid non risparmia il Milan. Dopo le positività di Tatarusanu e un secondo giocatore, è appena arrivato il comunicato della società che parla di altri ...

MILAN - Tre calciatori positivi al Covid-19 AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le dis ...

" ACcomunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra,giocatori sono risultati positivi al Covid - 19. I giocatori - si legge nella nota - s tanno bene e seguiranno il ...Commenta per primo 'ACcomunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra,giocatori sono risultati positivi al Covid - 19'. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le ...Il Covid non risparmia il Milan. Dopo le positività di Tatarusanu e un secondo giocatore, è appena arrivato il comunicato della società che parla di altri ...AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le dis ...