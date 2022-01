Massimo Giletti: “Moltissime castronerie dette da esperti e virologi in questi anni. I No Vax in tv? Basta sentirli per capire che fanno brutta pubblicità ai negazionisti” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle scorse settimane Enrico Mentana in un post pubblicato sui social aveva espresso in maniera chiara e forte la sua posizione: nessuno spazio ai no-vax nel TgLa7. Parole che non avevano un solo destinatario, rivolte a tutti i talk che hanno concesso spazio ai negazionisti del Covid, ai contrari al vaccino e ai no Green Pass. In sostanza i programmi informativi di Rete 4 ma anche “Carta Bianca” su Rai3 o alcuni titoli di La7 come “Non è l’arena”, “DiMartedì“, “Piazzapulita” e “L’Aria che tira“. “Mentana ha ragione, ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, i talk sono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso”, il commento di Massimo Giletti al Corriere della Sera: “Censurare chi la pensa in modo diverso è qualcosa che non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle scorse settimane Enrico Mentana in un post pubblicato sui social aveva espresso in maniera chiara e forte la sua posizione: nessuno spazio ai no-vax nel TgLa7. Parole che non avevano un solo destinatario, rivolte a tutti i talk che hanno concesso spazio aidel Covid, ai contrari al vaccino e ai no Green Pass. In sostanza i programmi informativi di Rete 4 ma anche “Carta Bianca” su Rai3 o alcuni titoli di La7 come “Non è l’arena”, “DiMartedì“, “Piazzapulita” e “L’Aria che tira“. “Mentana ha ragione, ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, i talk sono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso”, il commento dial Corriere della Sera: “Censurare chi la pensa in modo diverso è qualcosa che non mi ...

