Macron getta la maschera | “Voglio rompere le p… ai no vax”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Emmanuella. Ha deciso che non intende “mettere i non vaccinati in prigione” (bontà sua) né si propone di “vaccinarli con la forza” (misericordioso lui). Vuole solo, si fa per dire, “rompergli le palle”, cioè tecnicamente rendergli la vita impossibile, fare in modo che non possano far altro che vegetare rinchiusi in casa come topi in trappola.e le palle dei francesi non vax Nell’ultima intervista concessa a Le Parisen, il presidente ha utilizzato l’espressione “emmerder”, cioèle palle, far incazzare, una parola non propriamente delicata, già usata da Georges Pompidou nel 1966 contro la burocrazia parigina, che può sfuggire durante un evento “a braccio” non certo all’interno di un’intervista scritta. Sintomo chevoleva dire quel che ha ...