Laurent Garnier: Off the records – La leggenda della techno al cinema (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle multisale del Circuito arriva il film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo MILANO – Dal 10 al 12 gennaio nelle multisale del circuito UCI cinemas arriva Laurent Garnier: Off the records – La leggenda della techno, il film di Gabin Rivoire, distribuito da Wanted, che traccia il percorso artistico di Laurent Garnier, fra i dj più apprezzati al mondo e pioniere della musica techno, e la sua affermazione sulla scena musicale dagli anni ‘80 a oggi. Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, l’artista stesso ripercorre la sua vita, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nelle multisale del Circuito arriva il film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al mondo MILANO – Dal 10 al 12 gennaio nelle multisale del circuito UCIs arriva: Off the– La, il film di Gabin Rivoire, distribuito da Wanted, che traccia il percorso artistico di, fra i dj più apprezzati al mondo e pionieremusica, e la sua affermazione sulla scena musicale dagli anni ‘80 a oggi. Attraverso esclusive immagini d’archivio e filmati del recente tour mondiale, l’artista stesso ripercorre la sua vita, da figlio di un proprietario di luna park a Cavaliere...

Ultime Notizie dalla rete : Laurent Garnier Laurent Garnier: Off the Record La musica come movimento. La folla che si agita sotto la console, il dj che non smette mai di far ballare. Ma in Laurent Garnier: Off the Record non si resta solo dentro ai club. Le note attraversano i continenti, ci si sposta da Londra a Parigi, per arrivare a Chicago e Detroit. È il flusso della techno, ...

Laurent Garnier: arriva al cinema il docufilm 'Off The Record' ROMA - Arriva nei cinema italiani il 10, 11 e 12 gennaio 2022 con Wanted Cinema "Laurent Garnier. Off The Record", il docufilm sulla vita della leggenda della musica techno: Laurent Garnier. Un film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più ...

Laurent Garnier: Off the Record cinematografo.it Il Festival dei Popoli a Firenze La più grande comunità al mondo di pensionati, decisi a togliersi ogni sfizio possibile negli ultimi anni della loro vita, cresciuta in Florida, è al centro del documentario in prima visione per l’Ita ...

Laurent Garnier Quand j’écoute un disque et que je le kiffe, j’ai immédiatement envie de le partager. Je suis un passeur. » Avant d’attaquer sa salade César, le roi des platines a ­parfaitement résumé en quoi consist ...

