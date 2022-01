Ha compiuto 50 anni, ma sembra sempre una ragazzina: qual è il ‘segreto’ della sua forma fisica? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Claudia Gerini ha compiuto da poco 50 anni, ma si mostra sempre come una ragazzina: sapete qual è il segreto della sua forma fisica? Famosissima e bellissima! Stiamo parlando proprio di lei: Claudia Gerini, tra i volti dello spettacolo italiano più amati in assoluto. Nata a Roma il 18 Dicembre del 1971, l’attrice romana ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Claudia Gerini hada poco 50, ma si mostracome una: sapeteè il segretosua? Famosissima e bellissima! Stiamo parlando proprio di lei: Claudia Gerini, tra i volti dello spettacolo italiano più amati in assoluto. Nata a Roma il 18 Dicembre del 1971, l’attrice romana ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - marcodimaio : Oggi #5gennaio #UmbertoEco avrebbe compiuto 90 anni. Un grande scrittore e anche intellettuale che ha avuto fama in… - Agenzia_Ansa : A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistra… - giovannalapazza : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni d… - hugmelanaa : RT @perchetendenza: #obbligo: Perché il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto che prevede il Super Green Pass sul po… -