Grande Fratello Vip, proposta di fidanzamento nella Casa: i dettagli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Grande Fratello Vip, nella Casa è arrivata una proposta di fidanzamento: Alessandro Basciano si è dichiarato alla modella Sophie Codegoni Grande Fratello Vip, in Casa è esploso l’amore in quest’ultima edizione. In queste ultime ore un gieffino ha ricreato un’ottima atmosfera per realizzare una proposta di matrimonio ad una giovane gieffina. Il nuovo arrivato Alessandro Basciano ha fatto stragi di cuori in poco tempo nella Casa più spiata d’Italia. Dopo i vari screzi tra le donne è tornato il sereno, e il bel Basciano ha puntato i suoi occhi sula modella Sophie Codegoni. I due gieffini infatti dopo i primi alti e bassi affrontati, oggi hanno trovato finalmente un certo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)Vip,è arrivata unadi: Alessandro Basciano si è dichiarato alla modella Sophie CodegoniVip, inè esploso l’amore in quest’ultima edizione. In queste ultime ore un gieffino ha ricreato un’ottima atmosfera per realizzare unadi matrimonio ad una giovane gieffina. Il nuovo arrivato Alessandro Basciano ha fatto stragi di cuori in poco tempopiù spiata d’Italia. Dopo i vari screzi tra le donne è tornato il sereno, e il bel Basciano ha puntato i suoi occhi sula modella Sophie Codegoni. I due gieffini infatti dopo i primi alti e bassi affrontati, oggi hanno trovato finalmente un certo ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - Naro68 : @PopcornJ_ Pop, lo ho fatto così come ho tante volte rivolto al cielo le stesse parole tue...ti sono vicino, Fratello.Un abbraccio Grande - ringoringhetto : - Psico_52 : @GF_diretta Finché Katia Ricciarelli rimane nella trasmissione smetto di guardare il grande fratello quando se ne a… - 361_magazine : -