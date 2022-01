Fiaso, in una settimana quasi raddoppiati i bambini ricoverati: il 62% ha meno di 4 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono quasi raddoppiati i bambini ricoverati per Covid ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva . E' quanto emerge dai dati degli ospedali sentinella della Fiaso, (Federazione italiana ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sonoper Covid ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva . E' quanto emerge dai dati degli ospedali sentinella della, (Federazione italiana ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ospedali sentinella Fiaso: 'Non vaccinati ricoverati +46%. La crescita di una settimana. In intensive 71% senza vac… - MutiLeonilde : RT @leggoit: Fiaso, in una settimana quasi raddoppiati i #bambini ricoverati: il 62% ha meno di 4 anni - leggoit : Fiaso, in una settimana quasi raddoppiati i #bambini ricoverati: il 62% ha meno di 4 anni - LaPresse_news : Il tasso di crescita dei ricoveri Covid negli ospedali sentinella Fiaso subisce una brusca accelerazione del 25,8%… - isharakodikara : RT @Fiaso_it: ??#ospedalisentinellaFiaso, in una settimana i ricoveri balzano al 25,8%, i pediatrici all’86%. In terapia intensiva il 72% è… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiaso una Fiaso, in 7 giorni quasi raddoppiati bambini ricoverati - Sanità Agenzia ANSA Covid, negli ultimi 7 giorni raddoppiati i bambini ricoverati, il 72% delle terapie Intensive è occupato da no vax La Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ha comunicato che in soli 7 giorni si è passati da 66 a 123 bambini ricoverati ...

Fiaso, in una settimana quasi raddoppiati i bambini ricoverati: il 62% ha meno di 4 anni Sono quasi raddoppiati i bambini ricoverati per Covid ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva. E' quanto emerge dai dati degli ospedali sentinella della ...

La Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ha comunicato che in soli 7 giorni si è passati da 66 a 123 bambini ricoverati ...Sono quasi raddoppiati i bambini ricoverati per Covid ed è triplicato il numero di piccoli in terapia intensiva. E' quanto emerge dai dati degli ospedali sentinella della ...