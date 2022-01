Covid: presidente Israele riceve quarta dose, è il primo leader (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ricevuto oggi la quarta dose di vaccino anti - Covid, primo leader politico al mondo. Lo ha annunciato lo stesso Herzog, 61 anni, pubblicando su Twitter la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilisraeliano Isaac Herzog ha ricevuto oggi ladi vaccino anti -politico al mondo. Lo ha annunciato lo stesso Herzog, 61 anni, pubblicando su Twitter la ...

