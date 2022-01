Covid | Omicron fa salire ancora la curva | Castel Rozzone sotto la lente | tutti i dati Comune per Comune

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Il tasso di incidenzanella settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio è pari a 1.708 nuovi casi per 100.000 abitanti ed ha subito un ulteriore importante incremento, confermando la crescita dellaepidemica. progressivamente – fanno notare gli esperti di Ats Bergamo – 584 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 188 quella precedente, 107 due settimane fa e 79 tre settimane, fino ai 65 di un mese fa”. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana è particolarmente rilevante ed è pari a +12.619 (+192,7%), contro i +4.435 nuovi casi (+209,8%) della scorsa settimana, i +909 (+75,4%) di due settimane fa, + 319 (+36%) di tre settimane fa e i +156 (+21,4%) di un mese fa. Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è ulteriormente sceso ed è pari a 5 (2,1% del totale dei comuni della provincia) contro ...

