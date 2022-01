Covid, Costa: "La pandemia è cambiata, giusto rivedere le regole" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dato che 'lo scenario è cambiato, le regole devono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa , sull'andamento della pandemia in Italia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dato che 'lo scenario è cambiato, ledevono evolvere in funzione delle evidenze scientifiche'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, sull'andamento dellain Italia, ...

Advertising

SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - fabriziofaraco : RT @AndreaGiuricin: #AMA aveva assenteismo superiore al 15% anche Pre- #COVID19 La raccolta rifiuti non funzionava prima del #covid e cost… - Anna302478978 : @costa_costa1967 Unica via d'uscita : il virus del Covid finalmente l'abbiamo sconfitto grazie ai vaccini E ci s… - Carla82495714 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'La pandemia è cambiata, giusto rivedere le regole' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'La pandemia è cambiata, giusto rivedere le regole' #covid -