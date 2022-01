Congedo di paternità e maternità lavoratori autonomi, le novità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Congedo di maternità e paternità, arrivano importanti novità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Con la nuova legge di Bilancio appena approvata, vengono previsti 3 mesi ulteriori di indennità di maternità o paternità, nel rispetto dei requisiti reddituali, per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Viene inoltre resa strutturale e confermata la durata di dieci giorni del Congedo obbligatorio e di un giorno del Congedo facoltativo del padre, in sostituzione di quello della madre. Indennità di maternità e paternità autonomi, le novità L’articolo 1, comma 239 della legge di Bilancio si occupa di estendere ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022)di, arrivano importantiper le lavoratrici e i. Con la nuova legge di Bilancio appena approvata, vengono previsti 3 mesi ulteriori di indennità di, nel rispetto dei requisiti reddituali, per le lavoratrici e i. Viene inoltre resa strutturale e confermata la durata di dieci giorni delobbligatorio e di un giorno delfacoltativo del padre, in sostituzione di quello della madre. Indennità di, leL’articolo 1, comma 239 della legge di Bilancio si occupa di estendere ...

