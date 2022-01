CES 2022, Hyundai svela la Metamobilità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’idea è utilizzare il metaverso per controllare a distanza i robot che agiscono nel mondo fisico diventando così i nostri avatar. E che rendono mobili oggetti che non lo erano Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’idea è utilizzare il metaverso per controllare a distanza i robot che agiscono nel mondo fisico diventando così i nostri avatar. E che rendono mobili oggetti che non lo erano

Advertising

fattiamotore : CES 2022, automotive ma non solo. Ecco le proposte più stuzzicanti dell’high-tech - TuttoTechNet : Alexa viaggerà nello spazio e le altre novità di Amazon Devices #amazon - channelcity : Samsung, novità e annunci all'edizione 2022 del CES @samsung #ces2022 #novitàCES2022 #Togetherfortomorrow… - TuttoAndroid : Alexa viaggerà nello spazio e le altre novità di Amazon Devices - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Garmin presenta gli smartwatch Venu 2 Plus e Vivomove Sport: In occasione del CES 2022 Garmin, ha introdotto i due nuovi… -