Calcio | Bologna | 4 giocatori positivi al covid

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), 5 gen. (Adnkronos) - Altri quattrodella Serie A sono risultatial, sonodel. Il club in una nota ha comunicato che "in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e isono stati posti in isolamento domiciliare".

Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare.Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato.