Bio idrogeno per lo spazio, al Gplab nuove frontiere dell’innovazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dalle bioplastiche da rifiuti organici al bio idrogeno da batteri rossi che andrà nello spazio. L’innovazione e la sperimentazione non hanno frontiere al Green propulsion laboratory Veritas, la piattaforma di ricerca sulle bioenergie finanziata dal ministero per la Transizione ecologica e il Comune di Venezia per la riconversione green di Porto Marghera. Inaugurato poco prima del lockdown del 2019, il Gplab nasce con l’intento di “creare un volano per il sistema imprenditoriale che si sta affacciando su tematiche non tradizionali. Per cui la mission è di creare piattaforme tecnologiche a livello di impianti pilota” spiega all’Adnkronos, Graziano Tassinato che dirige il Gplab. Non solo idee, dunque, nel cuore della più grande area industriale d’Italia, ora in fase di riconversione. La filosofia “è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dalle bioplastiche da rifiuti organici al bioda batteri rossi che andrà nello. L’innovazione e la sperimentazione non hannoal Green propulsion laboratory Veritas, la piattaforma di ricerca sulle bioenergie finanziata dal ministero per la Transizione ecologica e il Comune di Venezia per la riconversione green di Porto Marghera. Inaugurato poco prima del lockdown del 2019, ilnasce con l’intento di “creare un volano per il sistema imprenditoriale che si sta affacciando su tematiche non tradizionali. Per cui la mission è di creare piattaforme tecnologiche a livello di impianti pilota” spiega all’Adnkronos, Graziano Tassinato che dirige il. Non solo idee, dunque, nel cuore della più grande area industriale d’Italia, ora in fase di riconversione. La filosofia “è ...

