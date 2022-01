(Di mercoledì 5 gennaio 2022) New York, 5 gen. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Cleveland Cavalier-Memphis Grizzlies 106-110; Toronto Raptors-San Antonio Spurs 129-104; New York Knicks-Indiana Pacers 104-94; New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 110-123; Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 122-114.

TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... - Eurosport_IT : LeBron James dice 31 ?? Memphis alla 6a vittoria di fila ?? Phoenix sempre al 2° posto a Ovest ?? Cosa ha detto la no…

Sono nove le partite della lega di basket professionistica americana, composta da 30 squadre, inviate in considerazione dell'aumento dei contagi. Tra i match riprogrammati dall'NBA per la stagione ... L'esempio no - vax di Kylie Irving, giocatore di NBA, che si è giustificato con un "questa è la mia vita e nessuno può dirmi che cosa devo o non devo farci", è una ferita nella stagione NBA. New York, 5 gen. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Cleveland Cavalier-Memphis Grizzlies 106-110; Toronto ... E' ancora una volta LeBron James il protagonista della notte Nba: con i suoi 31 punti nel 122-114 su Sacramento regala ai Lakers la terza vittoria di fila che risolleva Los Angeles.