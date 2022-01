Attacco a Capitol Hill, che fine hanno fatto lo Sciamano e gli altri assalitori (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’erano lo Sciamano di QAnon con le corna di bisonte, l’estetista che gridava “non ci porterete via il nostro orsacchiotto Trump”, l’uomo che si è immortalato con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi. Ad un anno dallo sconvolgente Attacco al Campidoglio del 6 gennaio, quando una folla di sostenitori di Donald Trump ha cercato di impedire la proclamazione della vittoria elettorale di Joe Biden, sono 700 le persone arrestate. Ecco che fine hanno fatto molti dei protagonisti di un evento dove si sono intrecciati ridicolo e grave Attacco alla democrazia, provocando cinque morti. Spavaldi al momento dell’Attacco, accecati da teorie complottiste, tanto sconsiderati da diffondere loro stessi immagini incriminanti sui social, alcuni si sono pentiti, tanti rischiano il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C’erano lodi QAnon con le corna di bisonte, l’estetista che gridava “non ci porterete via il nostro orsacchiotto Trump”, l’uomo che si è immortalato con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi. Ad un anno dallo sconvolgenteal Campidoglio del 6 gennaio, quando una folla di sostenitori di Donald Trump ha cercato di impedire la proclamazione della vittoria elettorale di Joe Biden, sono 700 le persone arrestate. Ecco chemolti dei protagonisti di un evento dove si sono intrecciati ridicolo e gravealla democrazia, provocando cinque morti. Spavaldi al momento dell’, accecati da teorie complottiste, tanto sconsiderati da diffondere loro stessi immagini incriminanti sui social, alcuni si sono pentiti, tanti rischiano il ...

