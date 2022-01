Arrigo Sacchi punge il Napoli: "Cercano alibi per la partita con la Juve, ma la differenza sta nella storia dei club" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e Parma ed ex Ct della Nazionale Italiana, ha parlato ieri al quotidiano Il Mattino. nella lunga intervista, ha anche parlato delle possibilità di Scudetto del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 5 gennaio 2022), ex allenatore di Milan e Parma ed ex Ct della Nazionale Italiana, ha parlato ieri al quotidiano Il Mattino.lunga intervista, ha anche parlato delle possibilità di Scudetto del...

Advertising

CalcioPillole : Arrigo #Sacchi ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti temi, dal momento attuale della… - RadioRossonera : “Quando sceglievo i giocatori, oltre a considerare la loro funzionalità alle mie idee, guardavo prima la testa e po… - AleCalzav : Da milanista ringrazio Arrigo Sacchi perché ha rivoluzionato il calcio e reso il Milan una squadra spettacolare ma… - semvak_bau : @The_RedsIndo Arrigo Sacchi be like : 'Anjay ngaku2'. - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Arrigo #Sacchi punge il #Napoli: 'Cercano alibi per la partita con la #Juve, ma la differenza sta nella storia dei club'… -