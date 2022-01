Arpac | nuova sede alla Spina Verde per attività laboratoriali

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Esito positivo per il sopralluogo dei vertici regionali e provinciali dell’tenuto questa mattina presso i locali dellaal Rione Libertà. La struttura, che va ad aggiungersi (almeno temporaneamente) a quella in via San Pasquale, consentirà di migliorare le capacità operative dell’Agenzia. All’ispezione hanno partecipato con il direttore generale regionale dell’, Stefano Sorvino, e quello provinciale, Elina Barricella, anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Rosa. Era presente anche l’amministratore dell’Asia Donato Madaro. “Per il Rione Libertà è una giornata importante. Una struttura degradata avvilita quale questa della, non sfruttata sinora, trova ...

...la sede riservandosi di farlo in modo più formale quando e se il covid allenterà la sua morsa terribile di questo periodo. Un giorno importante per il Rione Libertà; la presenza dell'... L'Arpac alla Spina Verde, nel cuore del rione Libertà. Sarà stamane l'inaugurazione, seppur in un'atmosfera di massima sobrietà in considerazione dell'impennata di contagi Covid, dei laboratori dell'A ...