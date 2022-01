5 Gennaio 1997: l’eurogol di Djorkaeff contro la Roma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “La prodezza di un campione non ha confini di bandiera o di appartenenza” Un gol con un colpo sotto delicato, quasi impercettibile, dopo un’azione di contropiede propiziata da uno dei pochissimi errori in carriera di un certo Baresi. Si era presentato così al pubblico italiano, in una serata napoletana che anticipava l’esperienza mondiale degli azzurri di Sacchi. La sua Francia, quella di cui era un valido numero 10, era stata inaspettatamente buttata fuori da USA 94 dalla grande Bulgaria di Stoichkov, nella stranissima partita del Parco dei Principi del Novembre 1993. Youri Djorkaeff da Lione. Talento cristallino e fiere origini armene. L’Inter dell’ambizioso Moratti lo aveva acquistato nella campagna del 1996, prelevandolo dal PSG. Avrebbe dovuto rappresentare la fantasia al servizio di una squadra che cercava ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) “La prodezza di un campione non ha confini di bandiera o di appartenenza” Un gol con un colpo sotto delicato, quasi impercettibile, dopo un’azione dipiede propiziata da uno dei pochissimi errori in carriera di un certo Baresi. Si era presentato così al pubblico italiano, in una serata napoletana che anticipava l’esperienza mondiale degli azzurri di Sacchi. La sua Francia, quella di cui era un valido numero 10, era stata inaspettatamente buttata fuori da USA 94 dalla grande Bulgaria di Stoichkov, nella stranissima partita del Parco dei Principi del Novembre 1993. Yourida Lione. Talento cristallino e fiere origini armene. L’Inter dell’ambizioso Moratti lo aveva acquistato nella campagna del 1996, prelevandolo dal PSG. Avrebbe dovuto rappresentare la fantasia al servizio di una squadra che cercava ...

