WWE: Era previsto il passaggio di Jeff Hardy a NXT prima del licenziamento (Di martedì 4 gennaio 2022) Jeff Hardy è stato licenziato lo scorso mese dopo aver abbandonato il ring nel bel mezzo di un match durante un house show: di lì in poi sono partite molte speculazioni riguardo alla sua salute e riguardo al suo futuro. Ci ha pensato suo fratello Matt a rassicurare tutti sulla salute di Brother Nero, annunciando anche delle apparizioni pubbliche. Nel frattempo però, secondo alcuni report, la WWE aveva in mente piani interessanti per il più piccolo dei fratelli Hardy. Un passaggio a NXT Secondo quanto riportato da Fightful Select, Jeff Hardy sarebbe dovuto passare a NXT e ricoprire il ruolo di Sciamano degli MSK, al posto di Riddle. Sempre secondo questo report, per Hardy erano previsti diversi piani che però, purtroppo, non hanno visto la luce del ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022)è stato licenziato lo scorso mese dopo aver abbandonato il ring nel bel mezzo di un match durante un house show: di lì in poi sono partite molte speculazioni riguardo alla sua salute e riguardo al suo futuro. Ci ha pensato suo fratello Matt a rassicurare tutti sulla salute di Brother Nero, annunciando anche delle apparizioni pubbliche. Nel frattempo però, secondo alcuni report, la WWE aveva in mente piani interessanti per il più piccolo dei fratelli. Una NXT Secondo quanto riportato da Fightful Select,sarebbe dovuto passare a NXT e ricoprire il ruolo di Sciamano degli MSK, al posto di Riddle. Sempre secondo questo report, pererano previsti diversi piani che però, purtroppo, non hanno visto la luce del ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Era previsto il passaggio di Jeff Hardy a NXT prima del licenziamento - - saniokjumped : @Forzasuccesso @MMilanistaMedio ho chiesto 'la baytle royale non era quella della wwe?' e hai detto di no, quello s… - infoitcultura : WWE: Big E era molto deluso dopo il match di Day 1 *FOTO* - SpazioWrestling : WWE: Big E era molto deluso dopo il match di Day 1 *FOTO* #BigE #WWE #WWEDay1 - Davide_Bertotti : Scandalo totale a #WWEDay1 Reigns positivo al covid, ME cancellato e Lesnar inserito a random nel match per il tito… -