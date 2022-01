Voto per il Quirinale: attenti a non farlo diventare come l'elezione del Papa del 1270 a Viterbo... (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C'è grande incertezza e in molti tirano in ballo la prolungata esperienza della chiesa romana con il conclave di Viterbo del 1270 e durato quasi 3 anni dopo la sollevazione del popolo viterbese e la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) C'è grande incertezza e in molti tirano in ballo la prolungata esperienza della chiesa romana con il conclave didele durato quasi 3 anni dopo la sollevazione del popolo viterbese e la ...

Advertising

FratellidItalia : L’Esecutivo e la sua maggioranza hanno espropriato le Camere del diritto di esaminare la legge più importante dello… - meb : L'Italia un anno fa era ferma, ora corre grazie al governo #Draghi. Per questo siamo soddisfatti e anche se non con… - Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - DanieleDragone1 : RT @DanieleDragone1: @doluccia16 Nessuno l'ha votato come nessuno è sceso in strada per chiedere il Voto, ed il gioco è fatto, in mancanza… - BracaliM : RT @RaffaAngela: Il tempo è sempre galantuomo. Ricordate quando per il taglio del numero dei parlamentari la maggior parte di utenti e post… -