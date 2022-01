Volkswagen in F1 | Stefano Domenicali | “Il passo finale…”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Verso il futuro il mondo F1. Concluso un leggendario 2021, con campione mondiale Max Verstappen, si aprono ora le porte al prossimo campionato 2022. Tante le attese novità. Tra tutte, certo non in secondo piano le nuove rivoluzionarie norme sulle power unit. Stravolta così la concezione delle monoposto attuali dal 2026, con carburante sostenibile e motori ibridi con più contenuto elettrico. Cambiamenti che, attentamente valutati dalla categoria, potrebbero poi rivelarsi decisivi anche nell’annessione di Audi e Porsche al Circus. Fondamentale l’ingresso dellain F1, con trattative forse vantaggiose anche per lo stesso colosso tedesco, vista l’associazione alla mobilità elettrica. Cruciale il mese di gennaio,: “Ora tocca a loro fare ilfinale”. Cambiamenti in F1 dal 2026, con ...

Gennaio potrebbe rivelarsi un mese importante per il possibile ingresso diin Formula 1, parola diDomenicali. In una chiacchierata concessa ai microfoni di Sport1, il Manager italiano ha parlato delle trattative tra Liberty Media e il gruppo tedesco, ...... anno in cui Audi e Porsche , entrambe appartenenti al Gruppo, potrebbero concretizzare il loro ingresso ufficiale nel Circus. A questo proposito è intervenuto ancheDomenicali , ...Ingresso Volkswagen in F1, Domenicali: “Tocca a loro il passo finale”, sottolinea il Presidente della Formula 1.Gennaio potrebbe rivelarsi un mese importante per il possibile ingresso di Volkswagen in Formula 1, parola di Stefano Domenicali. In una chiacchierata concessa ai microfoni di Sport1, il Manager itali ...