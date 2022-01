Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 8.35 MARCO CILUFFO BEN RI TROVATI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO INFATTI PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE PRESTARE ATTEZIONE PER CANTIERI ATTIVI FINO ALLE ORE 17 DI OGGI SULL’ AUTOSTRADA A24TERAMO TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI RIETI INFINE TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3 VIAGGIA SU TRAM NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE VALLE GIULIA, E’ INVECE SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E STAZIONE TRASTEVERE. RICORDIAMO CHE È TORNATA ALLA NORMALITA’ IL COLLEGAMENTO TRA LIDO CENTRO E COLOMBO SULLA LINEA FERROVIARIALIDO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral