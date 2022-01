Tour de Ski 2022: Johannes Klaebo chiude da dominatore assoluto, Sjur Roethe si prende il Cermis (Di martedì 4 gennaio 2022) Johannes Hoesflot Klaebo, a tre anni di distanza dalla prima volta, concede il bis al Tour de Ski. Il norvegese, approfittando della possibilità di amministrare un margine di due minuti su tutti i propri avversari, gestisce senza alcun problema la situazione nella scalata del Cermis, lasciando che siano gli altri a lottare. L’altro tra gli altri, il vincitore della 10 km odierna, è un suo connazionale, Sjur Roethe, bravo a prendere le redini della situazione nel finale di gara e a superare il russo Denis Spitsov: 31’42?1 per il vincitore, con il secondo staccato di 2?4. Di fatto, dopo più di tre quarti di gara tutto sommato tranquilli, l’allungo decisivo è quello di Roethe-Spitsov, una dinamica quasi banalmente semplice in una gara con un’ascesa tanto ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)Hoesflot, a tre anni di distanza dalla prima volta, concede il bis alde Ski. Il norvegese, approfittando della possibilità di amministrare un margine di due minuti su tutti i propri avversari, gestisce senza alcun problema la situazione nella scalata del, lasciando che siano gli altri a lottare. L’altro tra gli altri, il vincitore della 10 km odierna, è un suo connazionale,, bravo are le redini della situazione nel finale di gara e a superare il russo Denis Spitsov: 31’42?1 per il vincitore, con il secondo staccato di 2?4. Di fatto, dopo più di tre quarti di gara tutto sommato tranquilli, l’allungo decisivo è quello di-Spitsov, una dinamica quasi banalmente semplice in una gara con un’ascesa tanto ...

