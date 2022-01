Serena Grandi la confessione shock | Pino Daniele mi ha dedicato una canzone

(Di martedì 4 gennaio 2022)nella sua autobiografia 'a tutti i costi' ci sono lettere mai spedite, in cui l'attrice ricrea i momenti più importanti della sua vita, da quando era una ragazza molto formosa, a una carriera nel cinema e a flirt segreti, tra cui quello con. L'attrice ha recentemente affrontato un tumore che ha gravemente colpito il suo corpo e il suo spirito. Ed è proprio al suo corpo che emana uno dei messaggi più amari: "Non siamo più la coppia impeccabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato dalla chirurgia plastica e dalla negligenza medica. È il mio corpo, che non riesco più a vedere riflesso nello specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti ovunque", scrive l'attrice. E' un viaggio a tappe quello raccontato da...

