Scuola, Bianchi ai sindacati: "Nessun posticipo, riaprirà in presenza" (Di martedì 4 gennaio 2022) Nessun posticipo, la Scuola riaprirà secondo le date stabilite e in presenza . E' quanto avrebbe ribadito il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi , nell'incontro con i sindacati della Scuola. Nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022), lasecondo le date stabilite e in. E' quanto avrebbe ribadito il ministro dell'Istruzione Patrizio, nell'incontro con idella. Nel ...

Advertising

fattoquotidiano : Mascherine Ffp2 solo per pochi, il personale in più per l'emergenza Covid scadrà a marzo. I test? Di domenica... - Agenzia_Ansa : Il premier Mario Draghi riceve i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il co… - adrianobiondi : Bianchi conferma: 10 gennaio si torna a scuola in presenza, no greenpass, no Ffp2 per alunni, no interventi straord… - Marlfix : Scuola, vertice di Bianchi con i sindacati: “Nessun posticipo per il rientro in presenza”. Uil: “Non ha parlato di… - domasibarita : RT @fattoquotidiano: Scuola, vertice di Bianchi con i sindacati: “Nessun posticipo per il rientro in presenza”. Uil: “Non ha parlato di mis… -