Sanremo: Gianni Morandi a rischio eliminazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Sanremo, scoppia il caso Morandi: parte della canzone va su Facebook Il Messaggero, pagina 22, di Mattia Marzi. Un video pubblicato per errore sui social in cui era possibile ascoltare un'anteprima di oltre trenta secondi della canzone di Sanremo, che doveva restare inedita fino alla prima esecuzione sul palco dell'Ariston, getta Gianni Morandi al centro della bufera. E da regolamento potrebbe costare al cantante l'esclusione dal Festival di Sanremo 2022. Il colpo di scena A meno di un mese dalla partenza della kermesse in programma dall'1 al 5 febbraio, un primo colpo di scena fa agitare le finora troppo calme acque del Festival. Morandi ha pubblicato ieri mattina una clip sulla sua pagina Facebook ufficiale – 3 milioni di follower – in cui era possibile ascoltare ...

trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - Corriere : Gianni Morandi e il giallo del video con lo spoiler della canzone di Sanremo. A rischio squalifica? - broosketta : non la colpa al tutore di gianni per la pubblicazione dello spoiler della canzone di sanremo 2022 - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Sanremo: Gianni Morandi resta in gara Rai: 'Un puro inconveniente tecnico, dovuto… -