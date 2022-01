Rider ma non solo, in Italia 570mila persone lavorano per piattaforme digitali. L’Inapp: “Per molti è l’unica scelta in assenza di alternative. Il 50% è pagato a cottimo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono oltre 570mila le persone in Italia che lavorano su una piattaforma digitale. Il dato emerge dall’indagine dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) “Lavoro virtuale nel mondo reale”. I Rider che consegnano i pasti sono poco più di un terzo del totale (il 36,2%) e i fattorini che consegnano i pacchi il 14%. Il resto svolge vari lavori on line che vanno dalle traduzioni alla programmazione. Per quasi la metà dei lavoratori su piattaforma (circa il 48%, ovvero 274mila persone) questo lavoro costituisce la propria attività principale e per l’80,3% degli intervistati si tratta di una fonte di sostegno importante o addirittura essenziale. I ricercatori dell’istituto spiegano che alla prova dei fatti quello su piattaforma “si configura come una forma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono oltreleinchesu una piattaforma digitale. Il dato emerge dall’indagine dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) “Lavoro virtuale nel mondo reale”. Iche consegnano i pasti sono poco più di un terzo del totale (il 36,2%) e i fattorini che consegnano i pacchi il 14%. Il resto svolge vari lavori on line che vanno dalle traduzioni alla programmazione. Per quasi la metà dei lavoratori su piattaforma (circa il 48%, ovvero 274mila) questo lavoro costituisce la propria attività principale e per l’80,3% degli intervistati si tratta di una fonte di sostegno importante o addirittura essenziale. I ricercatori dell’istituto spiegano che alla prova dei fatti quello su piattaforma “si configura come una forma di ...

Advertising

fattoquotidiano : Rider ma non solo, in Italia 570mila persone lavorano per piattaforme digitali. L’Inapp: “Per molti è l’unica scelt… - Rare_Tracce : Metti la mascherina, togli la mascherina. FFp2 Ovetto vs chirurgica Seggiovia. SkiPass, Baita tampone, no tampone d… - Heisenberg19741 : Recitar! Mentre preso dal delirio Non so più quel che dico e quel che faccio! Eppur è d'uopo... sforzati! Bah! Sei… - voceditalia : Mezzo milione di lavoratori digitali, non solo rider - franz6200 : RT @franz6200: @alessan47586283 @eli_grandi @Nipelle1 Non ho visto la trasmissione, non la sopporto, e non sopporto il suo conduttore... ma… -