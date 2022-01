Quirinale: Cirielli, 'no super green pass per voto Colle, non si limita funzione costituzionale' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Il super green pass per il Quirinale? "Assolutamente no". Il questore di Montecitorio, Edmondo Cirielli di Fdi, risponde così all'Adnkronos in merito all'ipotesi di applicare il super green pass anche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata -ovvero vaccino o guarigione dal virus, no tampone - per tutti i lavoratori. "I deputati non sono lavoratori -argomenta Cirielli- svolgono una funzione costituzionale. Non possiamo impedire che la svolgano obbligandoli ad un trattamento sanitario, perché la funzione non la svolgono nel loro interesse ma nell'interesse pubblico. Nessuno la può ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Ilper il? "Assolutamente no". Il questore di Montecitorio, Edmondodi Fdi, risponde così all'Adnkronos in merito all'ipotesi di applicare ilanche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata -ovvero vaccino o guarigione dal virus, no tampone - per tutti i lavoratori. "I deputati non sono lavoratori -argomenta- svolgono una. Non possiamo impedire che la svolgano obbligandoli ad un trattamento sanitario, perché lanon la svolgono nel loro interesse ma nell'interesse pubblico. Nessuno la può ...

